Atención Ingresantes a la Unsa: última renovación del Pase Libre

Alumnos ingresantes de la Universidad Nacional de Salta ya pueden sacar turno para tramitar la última renovación del año del Pase Libre Estudiantil. Con este trámite, pasarán a contar con los 70 pasajes gratuitos mensuales que les habilita su nueva condición de alumnos regulares.

Esta renovación sólo podrán realizarla quienes figuren en el padrón estudiantil de SAETA al que se puede acceder desde la web www.saetasalta.com.ar en el acceso PASE LIBRE. Este padrón se compone de los listados de cursantes que envía la Universidad a la Empresa, razón por la cual quienes aún no figuren en esta nómina deberán hacer el reclamo correspondiente en el área de Bienestar Universitario.

Los interesados, deberán presentarse con turno online previo con su tarjeta SAETA estudiantil. Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.