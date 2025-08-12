 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Avanza la obra del nuevo acueducto La Calderilla

La misma tiene un total de 11.400 metros de cañería nueva y prevé ampliar la cobertura del servicio de agua a casi 5000 vecinos de la localidad.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto a los intendentes de La Caldera, Diego Sumbay y de Vaqueros, Daniel Moreno, recorrieron la obra de ampliación del servicio de agua potable a vecinos de La Calderilla.

De acuerdo al proyecto, en esta etapa se beneficiarán casi 1.500 vecinos que viven en la zona con un estimado de alcance de 5.000 por los desarrollos habitacionales previstos a futuro.

“Esta obra es el ejemplo de que trabajar con planificación es transformar comunidades. Estamos trabajando en dos etapas que tienen más de un 80% de avance y contempla no sólo a los vecinos actuales de la localidad, sino también a los que vendrán, de acuerdo a los desarrollos inmobiliarios proyectados”, explicó Jarsún.

En su inicio, la obra fue financiada con recursos provenientes de Nación, aunque la misma fue abandonada en 2024 y retomada en el mismo momento por el Ministerio de Infraestructura de la provincia para su finalización y actualmente se ejecuta la última parte de los 4.400 metros de cañería pendientes.

