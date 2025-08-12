El IPV finalizó los sorteos de departamentos del plan Casa Propia con Ahorro Previo
En tres distintas jornadas quedaron seleccionados los 466 beneficiarios para las unidades habitacionales que el IPV construye en la zona norte de la ciudad. Conocé los ganadores en www.ipvsalta.gob.ar.
Salta Hoy
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) sorteó esta mañana los últimos 13 departamentos del plan Casa Propia con Ahorro Previo para Salta Capital. La transmisión en vivo y en directo por las redes del Gobierno inició con la presencia de la presidente del IPV, Laura Caballero, y la supervisión de la Escribana Pública, Laura Anna.
El sorteo de los 466 departamentos, ubicados en los barrios Pereyra Rozas y El Huaico, se realizó en Lotería de Salta en tres días distintos. Participaron 704 postulantes que adhirieron al programa y cumplieron los requisitos exigidos por el IPV.
El listado de ganadores está disponible en la web del IPV. A partir de su publicación inicia el período de tachas por 10 días consecutivos. Para realizar denuncias o impugnaciones se deberá completar el formulario de Control Ciudadano disponible en www.ipvsalta.gob.ar.
Las familias que resultaron beneficiarias tienen que presentar la documentación a partir de mañana en las oficinas del IPV, Belgrano 1.349, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30, y martes hasta 18.30. Pueden sacar turno web o presentarse a libre demanda.
Con este sorteo se completó el plan de 1.170 unidades habitacionales en Salta Capital. A finales del año pasado se sortearon 72 dúplex, 200 departamentos para Grupos Especiales, 150 para demanda libre y 282 por convenio con profesionales colegiados.