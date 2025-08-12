El IPV finalizó los sorteos de departamentos del plan Casa Propia con Ahorro Previo

 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El IPV finalizó los sorteos de departamentos del plan Casa Propia con Ahorro Previo

En tres distintas jornadas quedaron seleccionados los 466 beneficiarios para las unidades habitacionales que el IPV construye en la zona norte de la ciudad. Conocé los ganadores en www.ipvsalta.gob.ar. 

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) sorteó esta mañana los últimos 13 departamentos del plan Casa Propia con Ahorro Previo para Salta Capital. La transmisión en vivo y en directo por las redes del Gobierno inició con la presencia de la presidente del IPV, Laura Caballero, y la supervisión de la Escribana Pública, Laura Anna.

El sorteo de los 466 departamentos, ubicados en los barrios Pereyra Rozas y El Huaico, se realizó en Lotería de Salta en tres días distintos. Participaron 704 postulantes que adhirieron al programa y cumplieron los requisitos exigidos por el IPV.

El listado de ganadores está disponible en la web del IPV. A partir de su publicación inicia el período de tachas por 10 días consecutivos. Para realizar denuncias o impugnaciones se deberá completar el formulario de Control Ciudadano disponible en www.ipvsalta.gob.ar.

Las familias que resultaron beneficiarias tienen que presentar la documentación a partir de mañana en las oficinas del IPV, Belgrano 1.349, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30, y martes hasta 18.30. Pueden sacar turno web o presentarse a libre demanda.

Con este sorteo se completó el plan de 1.170 unidades habitacionales en Salta Capital. A finales del año pasado se sortearon 72 dúplex, 200 departamentos para Grupos Especiales, 150 para demanda libre y 282 por convenio con profesionales colegiados.

