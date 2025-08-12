Tartagal: usaron un inhibidor para abrir camionetas y sustrajeron sumas millonarias

 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Tartagal: usaron un inhibidor para abrir camionetas y sustrajeron sumas millonarias

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal Ricardo Hugo Martoccia condenó en juicio abreviado a dos hombres de 24 y 28 años por resultar autores del delito de hurto calificado.

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

Cumplirán la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y le impusieron además reglas de conducta. El más joven fue condenado además por ser autor del delito de tenencia simple de estupefacientes. Los dos recuperaron su libertad luego de la audiencia.

El 31 de mayo pasado uno de los imputados se presentó en un taller mecánico de Embarcación donde se encontraba una camioneta, y usando un inhibidor de señal pudo abrirla y sustraer del interior un celular y doscientos mil pesos. Unas semanas más tarde, el 14 de junio ambos utilizaron el mismo dispositivo para abrir otra camioneta y sustrajeron del interior cuatro millones de pesos. Pero esta vez la maniobra quedó registrada en cámaras de seguridad por lo que pudieron ser identificados.

Fotos Ilustrativas: Infobae 

