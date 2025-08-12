Como lo viene haciendo desde el principio de la gestión, la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad realiza diferentes actividades para que los vecinos puedan disfrutar practicando el deporte que más les guste.

En esta oportunidad, la ciudad será sede de «Tenis para Todos». Se trata de una propuesta abierta y gratuita que busca acercar este deporte a niños de 6 a 12 años.

Se realizará este sábado 16 de agosto desde las 16.30 hasta las 18 en el CIC de Bicentenario. Los que deseen participar deben acercarse al lugar a la hora de la actividad sin inscripción previa. Los chicos que formen parte del evento compartirán una merienda cuando culmine la actividad.

El proyecto es impulsado por la Asociación Argentina de Tenis bajo la dirección de Valeria Mac Loughlin y llega a Salta gracias al trabajo en conjunto con la Agencia Salta Deportes y la Asociación Salteña de Tenis.

Durante la jornada, los chicos contarán con todos los elementos necesarios para la práctica de esta disciplina deportiva, con el objetivo de garantizar que cualquiera pueda participar, sin importar su experiencia previa.