 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La ciudad de Salta será sede de "Tenis para Todos"

Se trata de una propuesta gratuita que busca acercar este deporte a niños de 6 a 12 años. Se realizará el sábado 16 desde las 16.30 hasta las 18 en el CIC de Bicentenario. Los que deseen participar deben acercarse al lugar a la hora de la actividad sin inscripción previa.

Deportes

12 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Como lo viene haciendo desde el principio de la gestión, la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad realiza diferentes actividades para que los vecinos puedan disfrutar practicando el deporte que más les guste.

En esta oportunidad, la ciudad será sede de «Tenis para Todos». Se trata de una propuesta abierta y gratuita que busca acercar este deporte a niños de 6 a 12 años.

Se realizará este sábado 16 de agosto desde las 16.30 hasta las 18 en el CIC de Bicentenario. Los que deseen participar deben acercarse al lugar a la hora de la actividad sin inscripción previa. Los chicos que formen parte del evento compartirán una merienda cuando culmine la actividad.

El proyecto es impulsado por la Asociación Argentina de Tenis bajo la dirección de Valeria Mac Loughlin y llega a Salta gracias al trabajo en conjunto con la Agencia Salta Deportes y la Asociación Salteña de Tenis.

Durante la jornada, los chicos contarán con todos los elementos necesarios para la práctica de esta disciplina deportiva, con el objetivo de garantizar que cualquiera pueda participar, sin importar su experiencia previa.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO