Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

El piloto argentino se mantiene en sus semanas de descanso antes del próximo Gran Premio. 

Deportes

12 / 08 / 2025

 

Después de una frustrante prueba de neumáticos organizado por Pirelli, donde se accidentó en el circuito de Hungaroring, en Hungría, el argentino Franco Colapinto atraviesa un período de pausa en la Fórmula 1.

El miércoles pasado, el pilarense protagonizó un incidente en la curva 11, una de las más rápidas del trazado húngaro, y derivó en su traslado inmediato al centro médico del circuito, donde, por fortuna, fue evaluado y se encuentra en buen estado de salud.

Colapinto estaba cumpliendo tareas de desarrollo en el A525, el monoplaza “mula” adaptado con las especificaciones aerodinámicas previstas para 2026, con un 20% menos de carga aerodinámica respecto a los autos actuales.

El argentino solo pudo completar 25 vueltas, con un tiempo más rápido de 1:20.270, antes del impacto que causó severos daños al coche, imposibilitando su reparación en pista y obligando a la escudería a cancelar el resto de su programa.

Por otro lado, el piloto de 22 años había adelantado que aprovecharía el receso para seguir afinando su rendimiento y trabajando en la puesta a punto, aunque tras el Gran Premio de Hungría admitió la necesidad de desconectarse.

“No viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”, dijo luego de finalizar decimoctavo tras una largada complicada y dos paradas en boxes que rozaron el escándalo: 11s1 la primera y 7s2 la segunda, una pésima ejecución que desató críticas y hasta el apoyo de figuras como Bizarrap y Marcos Galperin.

El regreso a la pista será el viernes 29 de agosto, cuando se inicie la actividad del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, su próxima oportunidad para reivindicarse.

La carrera será el domingo 31 a las 10 de la mañana (hora argentina), y marcará el inicio de una seguidilla decisiva en su calendario: Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dabi serán las próximas paradas.

