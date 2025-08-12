Récord de ventas en “El mercado en tu barrio” en Santa Lucía

 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Récord de ventas en “El mercado en tu barrio” en Santa Lucía

Vecinos aprovecharon las ofertas y adquirieron gran cantidad de productos en esta nueva edición que tuvo lugar en las canchas de La Rivera, en la zona oeste baja. Los productores debieron reponer mercadería durante la jornada, para abastecer los distintos stands.

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, realizó hoy una nueva edición de “El mercado en tu barrio”, en las canchas La Rivera en Santa Lucia.

Durante la jornada, vecinos de la zona oeste baja adquirieron pollo, carne, verduras, panificados, artículos de limpieza, entre otros, a precios promocionales.

Al respecto, Trinidad Morero, coordinadora del programa manifestó que “estamos muy contentos, porque se acercó mucha gente. Desde el municipio, siempre buscamos los mejores precios para acompañar a las familias salteñas porque sabemos que estamos en una situación complicada y que a veces se hace difícil llegar a fin de mes”.

Por su parte, los productores se mostraron muy conformes con las ventas ya que en muchos casos tuvieron que buscar más mercadería para abastecer los stands.

“La verdad que fue increíble, no pensamos que iba a ser tanta la demanda, tuvieron que venir a reponer productos porque la gente se llevó todo”, afirmó Magui, a cargo del puesto de la marca Campo, distribuidora de pollo.   

En tanto, los vecinos presentes destacaron la posibilidad de comprar muchos productos ya que los precios estaban muy accesibles.

“Este mercado es fabuloso porque en el barrio pagamos muy caras las verduras. En nuestra zona la mayoría somos gente mayor, jubilados, y no tenemos un gran poder adquisitivo, así que poder comprar cerca y a buen precio es fundamental. Felicitamos al Intendente y a todos los que hacen posible esta iniciativa, y ojalá se repita con más frecuencia”, expresó Elena, vecina de la zona.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO