Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Barrio La Paz: Detuvieron a dos personas vinculadas al homicidio de un adolescente

Tras una intensa labor desplegada por personal de la Unidad de Investigación UGAP, se produjo la detención de dos jóvenes como sospechosos de haber causado la muerte de un menor de 15 años en la zona sudeste de la ciudad. 

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, informó que durante la tarde de este martes, se produjo la detención de dos hombres como sospechosos de haber lesionado mortalmente, con un arma blanca, a un adolescente durante la noche del lunes 11 en barrio La Paz, zona sudeste de la ciudad de Salta.

De las primeras tareas investigativas desplegadas, que incluyó relevamiento de testigos, de cámaras públicas y privadas y otras medidas, personal de la Unidad de Investigación UGAP, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, desplegó todos sus recursos humanos y logísticos en procura de dar con el paradero de los dos hombres, quienes fueron individualizados como sospechosos y para quien la fiscal Sodero Calvet solicitó orden de detención.

En las últimas horas, fueron detenidos los dos hermanos de 18 y 20 años, en el departamento de Rosario de Lerma, y se les secuestraron sus celulares, mochilas con prendas de vestir que portaban y se les hizo conocer la causa de detención.

La Fiscal señaló que este miércoles, luego del control de legalidad en el Juzgado de Garantías en turno, serán trasladados a sede fiscal, donde serán imputados.

AM840

FM96.9

