El nuevo puente con doble calzada en Vaqueros estará listo a fin de año

El gobernador Gustavo Sáenz y el jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional, Federico Casas, supervisaron la construcción de un nuevo puente sobre el río Vaqueros.

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El proyecto incluye dos puentes nuevos, la reubicación y refuncionalización del viejo puente de hierro y más de 4 kilómetros de autopista.

Actualmente, se trabaja en la fundación del  primer puente, que tendrá una extensión de 120 metros y estará dividido en cuatro tramos de 30 metros cada uno. 

Además, contará con doble calzada para mejorar el tránsito, especialmente en verano. Se espera que la superestructura esté lista a fin de año. 

Aprovechando la época de sequía, los trabajos avanzan en el lecho del río para colocar los pilotes. 

También se están realizando obras en la autopista desde El Quirquincho hasta el río Vaqueros. 

La transitabilidad por el viejo puente se mantiene, aunque hay restricciones de peso. 

“Este proyecto busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en la región, dado que por ese puente viejo de Vaqueros en verano transitan 22 mil automóviles, 10 mil de ida y 11 de vuelta de forma simultánea”, dijo Casas por Radio Salta.

La obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses y será financiada por Vialidad Nacional. 

El antiguo puente, que data de 1913, será reubicado aguas abajo en la zona del viejo balneario para uso peatonal y ciclista.

Y el segundo puente está proyectado para el año próximo, según dijo Casas.

Además indicó que la obra incluye las mejoras y ensanchamiento de las banquinas en la Ruta Nacional 9 entre los municipios de Vaqueros y La Caldera.

Finalmente Casas confirmó la firma de un convenio con Nación para avanzar en la pavimentación de tres sectores de la Ruta Nacional 51. 

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

