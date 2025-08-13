 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Otro accidente con un motociclista involucrado

Los dos ocupantes de la moto terminaron internados en el Hospital San Bernardo. El choque entre un auto y una motocicleta se produjo anoche cerca de las 21:30 en Barrio Solidaridad.

Salta Hoy

13 / 08 / 2025

 

El auto se desplazaba por avenida Ennio Pontusi y por causas que se investigan impactó con el motovehículo. 

El conductor mayor de edad y un acompañante menor tuvieron que ser trasladados en ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo. 

El automovilista resultó ileso. 

El test de alcoholemia a los dos conductores dio resultado negativo. 


 

