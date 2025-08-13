Otro accidente con un motociclista involucrado
Los dos ocupantes de la moto terminaron internados en el Hospital San Bernardo. El choque entre un auto y una motocicleta se produjo anoche cerca de las 21:30 en Barrio Solidaridad.
Salta Hoy
13 / 08 / 2025
VER GALERÍA
El auto se desplazaba por avenida Ennio Pontusi y por causas que se investigan impactó con el motovehículo.
El conductor mayor de edad y un acompañante menor tuvieron que ser trasladados en ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo.
El automovilista resultó ileso.
El test de alcoholemia a los dos conductores dio resultado negativo.