Muerte sobreviniente: Falleció la joven accidentada en moto hace 9 días

La joven tenía residencia en Barrio La Lonja y había sido una de las dos accidentadas en un choque que se produjo en las inmediaciones de San Martín y Córdoba.

Según testigos, el incidente se desencadenó cuando otra motocicleta estuvo involucrada en un roce previo, que derivó en el choque con el cordón y luego contra un árbol.

La joven sufrió traumatismo encéfalo craneano y fue asistida con respiración mecánica hasta su fallecimiento esta madrugada.

La conductora de la motocicleta, también de 19 años, fue dada de alta el lunes pasado.

Este desenlace marca la segunda víctima fatal por accidentes de tránsito en agosto en la provincia y la número 72 en lo que va del año.

Cabe mencionar que ninguna de las jóvenes que iban en la moto llevaban puesto el casco protector.



