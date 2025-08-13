 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Muerte sobreviniente: Falleció la joven accidentada en moto hace 9 días

Gabriela Guzmán, de 19 años, iba de acompañante y murió esta mañana en el hospital San Bernardo tras el siniestro vial ocurrido el lunes 4 de agosto pasado.

Salta Hoy

13 / 08 / 2025

 

La joven tenía residencia en Barrio La Lonja y había sido una de las dos accidentadas en un choque que se produjo en las inmediaciones de San Martín y Córdoba. 

Según testigos, el incidente se desencadenó cuando otra motocicleta estuvo involucrada en un roce previo, que derivó en el choque con el cordón y luego contra un árbol.

La joven sufrió traumatismo encéfalo craneano y fue asistida con respiración mecánica hasta su fallecimiento esta madrugada. 

La conductora de la motocicleta, también de 19 años, fue dada de alta el lunes pasado. 

Este desenlace marca la segunda víctima fatal por accidentes de tránsito en agosto en la provincia y la número 72 en lo que va del año. 

Cabe mencionar que ninguna de las jóvenes que iban en la moto llevaban puesto el casco protector. 


 

AM840

FM96.9

