 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Allanamientos en Villa San Antonio y zona sudeste por drogas

La actuación policial dio inicio a las 6:00 por causas judiciales luego de denuncias web anónimas. Hay varios detenidos y los uniformados secuestraron cocaína y pasta base.

Salta Hoy

13 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En Villa San Antonio, se llevaron a cabo cuatro operativos, mientras que otros cuatro se realizaron en distintos barrios de la zona sudeste. 

Estas acciones están relacionadas con una misma causa, derivadas de denuncias web anónimas sobre la venta de estupefacientes. 

Afortunadamente, no se registraron incidentes durante los operativos. 

Sin embargo una ambulancia tuvo que atender a un familiar de uno de los detenidos que se descompensó al enterarse de la situación. 

Los allanamientos fueron ordenados por la justicia y se espera que continúen hasta pasado el mediodía para completar los trabajos administrativos. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO