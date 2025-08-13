Allanamientos en Villa San Antonio y zona sudeste por drogas

En Villa San Antonio, se llevaron a cabo cuatro operativos, mientras que otros cuatro se realizaron en distintos barrios de la zona sudeste.

Estas acciones están relacionadas con una misma causa, derivadas de denuncias web anónimas sobre la venta de estupefacientes.

Afortunadamente, no se registraron incidentes durante los operativos.

Sin embargo una ambulancia tuvo que atender a un familiar de uno de los detenidos que se descompensó al enterarse de la situación.

Los allanamientos fueron ordenados por la justicia y se espera que continúen hasta pasado el mediodía para completar los trabajos administrativos.



