Pichanal: Productor asegura que el pozo sigue abierto y que los animales continúan muriendo

Por Radio Salta manifestó que enviados del gobierno realizan las mediciones de las emanaciones de gas del pozo denominado Lomas de Olmedo x-10 de la empresa Presidente Petroleum S.A.

Dijo además que la construcción del cerco perimetral ordenado también por el gobierno quedó inconclusa.

“Lamentablemente mis animales siguen muriendo porque nadie hizo nada, pese a que todo el mundo conoce la situación”, expresó.