Pichanal: Productor asegura que el pozo sigue abierto y que los animales continúan muriendo
Aureliano Reyes, propietario de un pequeño ganado vacuno afectado por las emanaciones de gas y crudo en un pozo petrolero abandonado, indicó que la situación está “peor que hace varios meses”.
Salta Hoy
13 / 08 / 2025
Por Radio Salta manifestó que enviados del gobierno realizan las mediciones de las emanaciones de gas del pozo denominado Lomas de Olmedo x-10 de la empresa Presidente Petroleum S.A.
Dijo además que la construcción del cerco perimetral ordenado también por el gobierno quedó inconclusa.
“Lamentablemente mis animales siguen muriendo porque nadie hizo nada, pese a que todo el mundo conoce la situación”, expresó.