EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Pichanal: Productor asegura que el pozo sigue abierto y que los animales continúan muriendo

Aureliano Reyes, propietario de un pequeño ganado vacuno afectado por las emanaciones de gas y crudo en un pozo petrolero abandonado, indicó que la situación está “peor que hace varios meses”.

Salta Hoy

13 / 08 / 2025

 

Por Radio Salta manifestó que enviados del gobierno realizan las mediciones de las emanaciones de gas del pozo denominado Lomas de Olmedo x-10 de la empresa Presidente Petroleum S.A. 

Dijo además que la construcción del cerco perimetral ordenado también por el gobierno quedó inconclusa.

“Lamentablemente mis animales siguen muriendo porque nadie hizo nada, pese a que todo el mundo conoce la situación”, expresó.

AM840

FM96.9

