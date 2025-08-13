Ballet Clásico: El Lago de los Cisnes se presenta en el Teatro Provincial

Las entradas serán numeradas y se pueden adquirir con los siguientes valores: Platea A a $10.000, Platea B y Palco a $8.000, y Pullman y Superpullman a $6.000.

Además, se destinarán entradas gratuitas por función para jubilados, que contarán con un sector específico en Platea, y otras para estudiantes, quienes podrán acceder a ubicaciones en Pullman y Super Pullman.

“Esta obra es la cumbre del repertorio universal y es una producción enorme por el trabajo en vestuario, de peinados y sobre todo por reunir a tres cuerpos culturales en una sola puesta” indicó por Radio Salta, Laura Fiorucci, directora del Ballet Clásico de la Provincia.

Las entradas se encontrarán disponibles en la pagina web vamos.gob.ar, indicó Fiorucci.