 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Ballet Clásico: El Lago de los Cisnes se presenta en el Teatro Provincial

El clásico de Pyotr Ilich Tchaikovsky se presentará del 28 al 31 de agosto con funciones con orquesta, una propuesta didáctica y entradas gratuitas para estudiantes y jubilados.

Salta Hoy

13 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Las entradas serán numeradas y se pueden adquirir con los siguientes valores: Platea A a $10.000, Platea B y Palco a $8.000, y Pullman y Superpullman a $6.000. 

Además, se destinarán entradas gratuitas por función para jubilados, que contarán con un sector específico en Platea, y otras para estudiantes, quienes podrán acceder a ubicaciones en Pullman y Super Pullman.

“Esta obra es la cumbre del repertorio universal y es una producción enorme por el trabajo en vestuario, de peinados y sobre todo por reunir a tres cuerpos culturales en una sola puesta”  indicó por Radio Salta, Laura Fiorucci, directora del Ballet Clásico de la Provincia.

Las entradas se encontrarán disponibles en la pagina web vamos.gob.ar, indicó Fiorucci. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO