Índice de Inflación: Para los especialistas no se esperan sorpresas

“Creo que el número tendrá una tendencia a la baja en los próximo meses y eso debe ayudar a mantener la tranquilidad”, sostuvo.

Dapena indicó por otra parte que todos los proyectos de ley que se discuten en el Congreso buscan dar bienestar a diversos sectores son expresiones políticas en medio de un año electoral y que “deben tomarlos con pinzas”, subrayó el Decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta.