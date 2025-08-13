Índice de Inflación: Para los especialistas no se esperan sorpresas
Por Radio Salta, el economista Lucas Dapena indicó que la cifra que se dará a conocer en la fecha de hoy no arrojará mayores novedades.
Salta Hoy
13 / 08 / 2025
“Creo que el número tendrá una tendencia a la baja en los próximo meses y eso debe ayudar a mantener la tranquilidad”, sostuvo.
Dapena indicó por otra parte que todos los proyectos de ley que se discuten en el Congreso buscan dar bienestar a diversos sectores son expresiones políticas en medio de un año electoral y que “deben tomarlos con pinzas”, subrayó el Decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta.