Proyecto para conocer la vida de Güemes gracias a la realidad virtual Los turistas se colocan cascos y antifaces y así pueden recorrer detalles de la vida del máximo Héroe salteño mediante los cinco sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. “Se puede probar las hojas de coca o tocar las riendas de un caballo, entre otras experiencias” dijo Lucas Pacheco, uno de los emprendedores privados turísticos autor de la idea.