Proyecto para conocer la vida de Güemes gracias a la realidad virtual

Los turistas se colocan cascos y antifaces y así pueden recorrer detalles de la vida del máximo Héroe salteño mediante los cinco sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. “Se puede probar las hojas de coca o tocar las riendas de un caballo, entre otras experiencias” dijo  Lucas Pacheco, uno de los emprendedores privados turísticos autor de la idea.  

Un recorrido virtual tiene un costo de 25 mil pesos para residentes salteños.


 

AM840

FM96.9

