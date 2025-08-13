En Cafayate encontraron sin vida a un joven oriundo de Brasil de 24 años
Estaba desaparecido desde el sábado. El cuerpo fue hallado en el fondo de una represa y en principio sería muerte natural por una decisión personal.
13 / 08 / 2025
La denuncia de su desaparición fue radicada el sábado pasado por su novia, también brasileña y residente en la zona, quien dijo que hubo una discusión de pareja, salió y no regresó.
Desde ese día las autoridades policiales trabajaron intensamente en la búsqueda.
El operativo concluyó trágicamente a las 10:30 cuando, al remover el fondo de una represa, encontraron el cadáver del joven.
En el lugar, la policía y representantes de la justicia investigan las circunstancias del fallecimiento.
Según el primer diagnóstico, la causa de muerte sería natural, tratándose de un paro cardiorrespiratorio.