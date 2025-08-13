En Cafayate encontraron sin vida a un joven oriundo de Brasil de 24 años

La denuncia de su desaparición fue radicada el sábado pasado por su novia, también brasileña y residente en la zona, quien dijo que hubo una discusión de pareja, salió y no regresó.

Desde ese día las autoridades policiales trabajaron intensamente en la búsqueda.

El operativo concluyó trágicamente a las 10:30 cuando, al remover el fondo de una represa, encontraron el cadáver del joven.

En el lugar, la policía y representantes de la justicia investigan las circunstancias del fallecimiento.

Según el primer diagnóstico, la causa de muerte sería natural, tratándose de un paro cardiorrespiratorio.



