Misteriosas muertes en Tartagal: revelaron los resultados de las autopsias

Uno de ellos fue encontrado el pasado domingo sin vida en el interior de un automóvil y el sospechoso de haber disparado el arma de fuego, tras robar una motocicleta, huyó y fue encontrado sin vida a la vera de la ruta 86.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, en el marco de la investigación que lleva adelante por la muerte de dos hombres, ocurridas el pasado domingo, en esa jurisdicción, dio a conocer los informes preliminares de autopsia de ambos, realizados por el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán.

El fiscal Vega, en relación al hombre de 49 años, encontrado sin vida en un automóvil sobre ruta 86, a la altura del kilómetro 3, explicó que su cuerpo presentaba nueve heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, una de ellas en la cabeza, que sería la que causó su inmediato deceso.

En tanto, el cuerpo del hombre de 35 años, señalado como quien habría realizado los disparos previamente, y que fue encontrado sin vida sobre la ruta 86, a la altura del kilómetro 17, no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca y su deceso se habría producido tras un TEC Grave, con hemorragia subaracnoidea. Aclaró que también se identificó una fractura expuesta en uno de sus miembros inferiores.

