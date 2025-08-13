B° Morosini: Hallaron a una mujer sin vida y la Fiscalía investiga un posible femicidio

Un fuerte operativo policial y judicial se desplegó en la tarde de este miércoles en barrio Morosini, al sur de la ciudad de Salta, tras el hallazgo de una mujer sin vida dentro de una vivienda ubicada en calle Dinamarca al 400, cerca del puente de calle Polonia.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, confirmó que la autopsia se realizará a partir de las 18, con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento y establecer fehacientemente la identidad de la víctima.

Una desaparición previa

Fuentes extraoficiales indicaron que podría tratarse de Graciela Mabel Burgos, de 52 años, quien estaba desaparecida desde el pasado 4 de agosto. Según la denuncia presentada por un familiar, Burgos se había ausentado de su domicilio sin informar a dónde se dirigía y no volvió a establecer contacto.

La mujer es de contextura delgada, mide 1,78 metros, tiene tez morena clara, ojos marrones y cabello largo. Su búsqueda había sido difundida por allegados en redes sociales y medios locales.

El hallazgo

De acuerdo con la información recabada, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el inmueble. Personal de la Policía de la Provincia y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llegó al lugar, perimetró la zona y comenzó las pericias.

Familiares que se encontraban en el sitio reconocieron el cuerpo como el de Burgos, aunque la Justicia aún no lo confirmó oficialmente. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias en que la mujer llegó a esa vivienda ni sobre el tiempo que llevaba sin vida.

Pericias en curso

Si bien el cuerpo fue retirado para la autopsia, los peritos del CIF continuaban en la vivienda realizando diligencias y levantamiento de indicios.

Vecinos comentaron —de manera no confirmada— que el propietario de la casa tendría algún tipo de vínculo familiar con la mujer, pero esta información no fue ratificada por la Fiscalía.

La causa quedó en manos de la Unidad de Femicidios, que trabaja para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar si se trató de un hecho criminal.