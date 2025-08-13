Plan Vial Zona Sur: continúa la obra del nuevo desagüe pluvial

De manera complementaria a la repavimentación de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, la Municipalidad avanza con la construcción de un desagüe pluvial paralelo.

Los trabajos consisten en un nuevo canal pluvial y una nueva alcantarilla que mejorará el escurrimiento del agua de lluvia y mitigará los posibles anegamientos en épocas de tormentas.

Esta obra hidráulica beneficiará, además de los conductores que circulen por la zona, a los vecinos de los barrios El Tribuno, Bancario y El Periodista.

Es importante destacar que, mejorar el drenaje del agua de lluvia no sólo evitará que se acumule en la calzada o las banquinas sino también que le dará mayor vida útil a la nueva calzada que se está construyendo desde Santa Ana hasta la rotonda de Limache, en ambas manos.