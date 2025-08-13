El Centro de Hemoterapia en el tercer lugar por cantidad de donantes de médula ósea

Según datos contenidos en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, dependiente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Centro Regional de Hemoterapia de Salta ocupa el tercer lugar en el ranking de organismos con mayor cantidad de potenciales donantes.

Cabe decir que las células progenitoras hematopoyéticas (CPH) son lo que comúnmente se denomina médula ósea y se encuentran en la sangre. Se utilizan para el tratamiento de pacientes con enfermedades graves de la sangre, entre las cuales se encuentran la leucemia, linfomas, mielomas, etc.

El registro de potenciales donantes inscriptos, al 12 de agosto, muestra que el organismo salteño se ubica detrás del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata (provincia de Buenos Aires) y el hospital de Pediatría Juan Garrahan (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El cuarto lugar lo ocupa la Fundación Banco Central de Sangre, de Córdoba, y el quinto, el hospital Central de Mendoza.

El centro platense aporta al sistema nacional 31.751 potenciales donantes (8,5%); el hospital Garrahan, 25.386 (6,8%) y el Centro Regional de Hemoterapia de Salta, 19.978 (5,3%).

Quinto lugar como provincia

Por otra parte, la provincia de Salta mantiene el quinto lugar como distrito con más donantes inscriptos, con un total de 20.761 al 12 de agosto. En esta cifra se incluye, además de los registrados por el Centro Regional de Hemoterapia, a los que aportan los hospitales San Bernardo, de Salta, y San Vicente de Paul, de San Ramón de la Nueva Orán.

Con este número, los voluntarios salteños representan el 5,5% del total nacional. El primer lugar lo ocupa la provincia de Buenos Aires; el segundo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el tercero, la provincia de Santa Fe; y el cuarto, la provincia de Córdoba.

El ranking nacional, considerando el total de inscriptos por distrito, es el siguiente:

1. Provincia de Buenos Aires: 133.375 (35,5%)

2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 39.404 (10,5%)

3. Provincia de Santa Fe: 37.882 (10,1%)

4. Provincia de Córdoba: 32.944 (8,8%)

5. Provincia de Salta: 20.761 (5,5%)

Estos datos reflejan el trabajo de promoción y procuración de voluntarios que se realiza en forma periódica en Salta, tanto en la sede del Centro Regional de Hemoterapia como en las colectas de sangre extramuros.