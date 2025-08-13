 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Las imágenes peregrinas visitarán el cementerio De la Santa Cruz

La recepción será este jueves 14 a las 9 hs, luego habrá una misa y permanecerán hasta las 18 hs. La Municipalidad invita a la comunidad en general a participar de la celebración religiosa en honor a los santos patronos.

Salta Hoy

13 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad informa que este jueves 14 de agosto las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán las instalaciones del cementerio De la Santa Cruz.

Las imágenes ingresarán a las 9 hs y permanecerán hasta las 18 hs del mismo día. La actividad se realiza en el marco de las celebraciones religiosas en honor a los santos patronos.

A las 9.30 hs habrá una misa de la que podrán participar no sólo los trabajadores del cementerio sino también los vecinos de la zona o quienes lo deseen.

Para la ocasión, se realizó un operativo de limpieza y mantenimiento especial en el predio. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO