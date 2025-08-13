 imagen

El Archivo de la Provincia destruirá expedientes que cumplieron con su plazo legal

Esto es parte del procedimiento de expurgo que realizó la Dirección del Archivo Central del Poder Ejecutivo conjuntamente con el Archivo Histórico.

En cumplimiento de lo establecido en el “Acta de Expurgo” surgida del Archivo Histórico de la Provincia, la Dirección General del Archivo Central del Poder Ejecutivo informa que se ha publicado en el Boletín Oficial la nómina de expedientes del Fuero Civil (Distrito Centro) y del Fuero Penal (Distritos Sur y Norte) que, habiendo superado el plazo legal de permanencia según lo dispuesto por la Acordada N° 10.743 del Poder Judicial, se encuentran en condiciones de ser destruidos.

Esta publicación, que forma parte del procedimiento administrativo y legal correspondiente, tiene como objetivo garantizar la transparencia del proceso, permitir la verificación de la información por parte de la comunidad y abrir el plazo para eventuales oposiciones.

La nómina de expedientes podrá consultarse en la página web del Archivo Histórico de la Provincia (bibliotecasyarchivosalta.gob.ar) durante 10 días hábiles. Este proceso se lleva adelante de manera conjunta entre el Archivo Central y el Archivo Histórico, como parte de las acciones coordinadas para el resguardo y disposición final de documentos judiciales.

