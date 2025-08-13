El Centro de Adopciones hará una celebración en honor a San Roque

La Municipalidad invita a la comunidad en general a participar de las celebraciones religiosas en honor a San Roque, patrono de los animales.

La actividad será el sábado 16 en las instalaciones del Centro de Adopciones Municipal “Matías Nicolás Mancilla”, ubicado en la avenida Gato y Mancha S/N del barrio Don Emilio.

La jornada dará inicio a las 15 hs y contará con distintas actividades especiales para que los perros que esperan por un nuevo hogar puedan disfrutar de un día distinto.

Durante la celebración, se ofrecerá una comida especial para los perritos, consistirá en pollo al horno con arroz.

Además, Marcos Algorta, sacerdote y adoptante de Petuña, oficiará una pequeña misa y recorrerá cada canil para impartir una bendición individual a cada perro

Para finalizar la jornada se realizará una procesión junto a los animales, acompañados por voluntarios y visitantes.

