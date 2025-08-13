Estudiantes llevaron alegría a niños y niñas internados en el Hospital Materno Infantil

En el marco de los festejos por el Día del Niño, alumnos del Colegio Secundario Nº 5028 Reyes Católicos, integrantes del programa Nacional Educación Solidaria, llevaron al Hospital Materno Infantil juegos, música, y golosinas.

Con disfraces coloridos, juegos y música los estudiantes desarrollaron diversas actividades recreativas, con el propósito de llevar alegría a todos aquellos que permanecen internados en una sala hospitalaria.

El evento fue organizado por la Escuela Hospitalaria, articulado por Educación Solidaria, contó también con la colaboración del Profesorado de Lenguas Vivas Nº 6007 y el acompañamiento de la Policía de la Provincia.

La Subsecretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación acompaña cada acción del nosocomio, cumpliendo un rol clave: tejer puentes entre la escuela, el hospital, las familias y la comunidad. De esta manera, la educación se convierte en un espacio de inclusión y contención para los niños y niñas que se encuentran internados.