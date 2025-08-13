Operativo Quirúrgico Extramuros en Tartagal: 39 Pacientes del Norte beneficiados

El Ministerio de Salud Pública llevó adelante un nuevo operativo quirúrgico extramuros en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. En dos jornadas consecutivas, se brindó asistencia a 39 pacientes provenientes del departamento Rivadavia, Santa Victoria Este y General San Martín.

El subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, quien estuvo a cargo del operativo, destacó que “este tipo de cirugías evita el traslado de pacientes a la ciudad de Salta. Con el Operativo Extramuros acercamos profesionales de distintas especialidades y generamos las condiciones necesarias para realizar intervenciones que eviten el desarraigo”.

Durante las dos jornadas, se resolvieron patologías frecuentes como afecciones hepatobiliares, colisepticemia mediante videolaparoscopía, hernias inguinales y se evaluaron casos que requerían derivación a centros de mayor complejidad. Uno de los pacientes, con una patología cardiovascular compleja, fue derivado al hospital San Bernardo.

Las jornadas contaron con la participación, y equipos quirúrgicos de los hospitales San Bernardo, Papa Francisco y Cafayate. La articulación entre instituciones fue clave para concretar estos operativos quirúrgicos.

En este marco, el gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Pedro Urueña, explicó que se “tenía una planificación quirúrgica programada hasta diciembre. Este operativo nos permitió descomprimir, atendiendo patologías quirúrgicas de pacientes del departamento Rivadavia (Alto La Sierra), Santa Victoria Este y General San Martín”.

El Ministerio de Salud también coordinó el traslado de pacientes junto con las municipalidades de Santa Victoria Este y Tartagal. Los estudios prequirúrgicos se realizaron en conjunto entre los hospitales de Tartagal y Santa Victoria Este, garantizando así la atención integral de los pacientes.