La Provincia habilitó un nuevo pozo de agua potable en Atocha

El Gobierno de la provincia puso en marcha hoy un nuevo pozo de agua potable en Atocha, San Lorenzo, el cual beneficiará con una mejora del servicio a más de 3.000 vecinos de ese barrio, más San Rafael, La Lonja I y La Lonja II entre otros de la zona.

La habilitación de esta nueva fuente de abastecimiento estuvo encabezada por el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, y el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, quienes destacaron la importancia de poder llevarle una solución a las personas que viven en la zona y reclamaban la obra para mejorar el servicio en sus domicilios.

Jarsún manifestó su satisfacción al “poder seguir avanzando en soluciones para los vecinos” y remarcó que “este pozo beneficia a más de 3.000 personas y es el resultado del pedido del gobernador Gustavo Sáenz, que nos encomendó que resolvamos los problemas históricos que tenemos en cada punto de la provincia y este era uno de ellos”.

“Desde que asumí todos los días recibía mensajes de los vecinos pidiendo asistencia y, desde hace unos días, esos mensajes ya no llegan porque vamos resolviendo. Hoy la gente tiene disponible el agua corriente en sus casas y eso mejora su calidad de vida”.

El titular de Aguas del Norte recordó que este trabajo se llevó a cabo a partir de la gestión del intendente Saravia y los pedidos de concejales y vecinos, “todos buscando mejorar la situación para los barrios de la zona”.

“Queremos seguir resolviendo las situaciones que se presentan porque este era un problema que se repetía todos los días y hoy, con esto resuelto, nos podemos ocupar de otras cuestiones, dejamos de alquilar camiones para traer agua a la gente y a ellos les mejoró la calidad de vida así que es una solución integral”, concluyó.

Por su parte, el intendente de San Lorenzo señaló que “esta era una obra muy esperada que hablamos con Nacho hace un tiempo y hoy es una realidad. Tenemos un problema resuelto para La Lonja II, La Lonja I, San Rafael y Atocha, así que sin dudas es una gran noticia para nuestra gente”.

“Este era uno de los principales problemas de la zona y hoy se está resolviendo, hoy está claro que Aguas del Norte viene trabajando bien en estos últimos años y por eso tenemos una solución importante para la gente de la zona”, cerró Saravia.

De la habilitación del pozo participaron también vecinos de la zona y el secretario de Gobierno de San Lorenzo, Jorge Klix, los concejales Federico Salazar, Juan Pablo Dávalos, Miguel Mercado, Gustavo Aguirre, José Rojas y la edil electa Guadalupe Solá.

