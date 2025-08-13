Caso Matías Jurado: Confirman que restos hallados en su casa son de dos desaparecidos

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este miércoles que parte de los restos encontrados en la casa de Matías Jurado, acusado de ser un asesino serial en Alto Comedero, corresponden a dos de las cinco personas reportadas como desaparecidas: Jorge Anachuri y Sergio Sosa.

El fiscal regional Guillermo Beller anunció los resultados durante una conferencia de prensa, en la que detalló que los análisis de ADN arrojaron coincidencias con las muestras de ambos hombres. “Se ha detectado ya el primer resultado respecto al ADN y ha dado positivo para el señor Anachuri y el señor Sosa. Son dos de los desaparecidos que ahora sí tenemos su ADN en el lugar del hecho”, explicó.

Aunque las evidencias sugieren que las víctimas habrían fallecido, Beller aclaró que, legalmente, no se puede confirmar su muerte hasta que se encuentren los cuerpos completos. Sin embargo, calificó el hallazgo como “significativo para la causa”.

Búsqueda con tecnología de punta

Para profundizar la investigación, llegó a Jujuy un geo-radar —único en el país para este tipo de casos— junto a un equipo de perros especializados en detectar restos humanos. Estas herramientas permitirán identificar zonas con alteraciones en el terreno donde podrían hallarse más indicios.

Las excavaciones en la propiedad están programadas para el lunes 18 de agosto, con la asistencia de un equipo de antropología forense.

Resultados pendientes y reserva

Beller confirmó que aún se analizan otros perfiles genéticos encontrados en el lugar. Por precaución y respeto hacia los familiares, no se han comunicado avances sobre las otras tres personas desaparecidas vinculadas al caso.