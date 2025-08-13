Dos hermanos fueron detenidos por el asesinato de un chico de 15 años en barrio La Paz

[Imagen ilustrativa]

Así lo confirmó la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.

Los sospechosos están implicados en la muerte de un adolescente de 15 años con un arma blanca.

El hecho ocurrió en el barrio La Paz, zona sudeste de la ciudad, la noche del lunes pasado.

Tras una intensa investigación, se logró identificar a los hermanos de 18 y 20 años.

Fueron detenidos en el departamento Rosario de Lerma y se les secuestraron celulares y mochilas.

Este miércoles, serán trasladados a la sede fiscal para ser imputados.



