Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Dos hermanos fueron detenidos por el asesinato de un chico de 15 años en barrio La Paz

Tienen 18 y 20 años y serán imputados en las próximas horas. 

Salta Hoy

13 / 08 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

Así lo confirmó la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.

Los sospechosos están implicados en la muerte de un adolescente de 15 años con un arma blanca. 

El hecho ocurrió en el barrio La Paz, zona sudeste de la ciudad, la noche del lunes pasado. 

Tras una intensa investigación, se logró identificar a los hermanos de 18 y 20 años. 

Fueron detenidos en el departamento Rosario de Lerma y se les secuestraron celulares y mochilas. 

Este miércoles, serán trasladados a la sede fiscal para ser imputados.


 

AM840

FM96.9

