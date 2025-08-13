 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un camión de caudales provocó caos en el tránsito matutino por problemas mecánicos

Ocurrió cerca de las 6:00 en la subida del Portezuelo, sobre avenida Asunción, a solo 100 metros del mirador, donde el vehículo quedó ocupando media calzada.

Salta Hoy

13 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Esto provocó demoras y desvíos en el tránsito, pero la situación se normalizó sin mayores inconvenientes.

Los ocupantes del camión de transporte de caudales solicitaron auxilio debido al inconveniente, lo que llevó a la presencia de policías en la zona para gestionar el tráfico. 

Los desvíos se implementaron mientras se esperaba la llegada de un mecánico para realizar las reparaciones necesarias. 

Afortunadamente, el camión fue reparado y la arteria fue habilitada para todo tipo de vehículos minutos después de las 7:00. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO