Un camión de caudales provocó caos en el tránsito matutino por problemas mecánicos
Ocurrió cerca de las 6:00 en la subida del Portezuelo, sobre avenida Asunción, a solo 100 metros del mirador, donde el vehículo quedó ocupando media calzada.
Salta Hoy
13 / 08 / 2025
[Imagen ilustrativa]
Esto provocó demoras y desvíos en el tránsito, pero la situación se normalizó sin mayores inconvenientes.
Los ocupantes del camión de transporte de caudales solicitaron auxilio debido al inconveniente, lo que llevó a la presencia de policías en la zona para gestionar el tráfico.
Los desvíos se implementaron mientras se esperaba la llegada de un mecánico para realizar las reparaciones necesarias.
Afortunadamente, el camión fue reparado y la arteria fue habilitada para todo tipo de vehículos minutos después de las 7:00.