Esta mañana se registraron dos accidentes de tránsito en la ciudad

El primer siniestro vial ocurrió antes de las 7:00 en Barrio El Bosque, zona sur de la ciudad. Una motocicleta chocó contra una camioneta.

El motociclista, de 37 años, sufrió politraumatismo y fue trasladado al Hospital San Bernardo en una ambulancia del Samec.

El conductor de la camioneta abandonó el lugar, pero regresó más tarde y forma parte de las actuaciones que lleva adelante la justicia.

Se esperan los resultados de las pericias y la declaración del motociclista para determinar responsabilidades.

El segundo accidente sucedió alrededor de las 8:00 en la zona norte, en barrio El Huaico, donde colisionaron dos automóviles.

Uno de ellos terminó incrustado en la obra de una plaza, pero no hubo heridos.