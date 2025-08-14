 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Esta mañana se registraron dos accidentes de tránsito en la ciudad

En uno de los siniestros un motociclista resultó herido y fue derivado al hospital.

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

El primer siniestro vial ocurrió antes de las 7:00 en Barrio El Bosque, zona sur de la ciudad. Una motocicleta chocó contra una camioneta. 

El motociclista, de 37 años, sufrió politraumatismo y fue trasladado al Hospital San Bernardo en una ambulancia del Samec. 

El conductor de la camioneta abandonó el lugar, pero regresó más tarde y forma parte de las actuaciones que lleva adelante la justicia. 

Se esperan los resultados de las pericias y la declaración del motociclista para determinar responsabilidades. 

El segundo accidente sucedió alrededor de las 8:00 en la zona norte, en barrio El Huaico, donde colisionaron dos automóviles. 

Uno de ellos terminó incrustado en la obra de una plaza, pero no hubo heridos. 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

