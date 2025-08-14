Inauguran hoy la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de General Güemes

Previamente el mandatario presidió la reunión de gabinete ampliado en la Cámara de Comercio local.

Del encuentro participaron integrantes del Ejecutivo, los intendentes de General Güemes, El Bordo y Campo Santo, y legisladores departamentales.

Sáenz también tiene previsto supervisar las obras en la Escuela de Educación Técnica 3131 Juana Azurduy.



