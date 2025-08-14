 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Inauguran hoy la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de General Güemes

El acto estará encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz y será a las 11:30.

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Previamente el mandatario presidió la reunión de gabinete ampliado en la Cámara de Comercio local.  

Del encuentro participaron integrantes del Ejecutivo, los intendentes de General Güemes, El Bordo y Campo Santo, y legisladores departamentales. 

Sáenz también tiene previsto supervisar las obras en la Escuela de Educación Técnica 3131 Juana Azurduy.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO