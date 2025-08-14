Inauguran hoy la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de General Güemes
El acto estará encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz y será a las 11:30.
14 / 08 / 2025
Previamente el mandatario presidió la reunión de gabinete ampliado en la Cámara de Comercio local.
Del encuentro participaron integrantes del Ejecutivo, los intendentes de General Güemes, El Bordo y Campo Santo, y legisladores departamentales.
Sáenz también tiene previsto supervisar las obras en la Escuela de Educación Técnica 3131 Juana Azurduy.