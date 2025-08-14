Crimen en Barrio La Paz: Fueron imputados los dos hermanos acusados de homicidio
Se trata de dos jóvenes de 18 y 20 años, quienes fueron sindicados como sospechosos de la agresión con arma blanca a un adolescente de 15 años, que perdió la vida antes de poder ser asistido.
14 / 08 / 2025
De esta manera la fiscalía imputó de forma provisional a un hombre de 18 años como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, y a su hermano de 20 años, como partícipe necesario del mismo delito.
Durante la audiencia de imputación, ambos fueron asistidos por defensa oficial y prestaron declaración, dando su versión de lo sucedido.
El homicidio se registró la noche del 11 de agosto pasado.