Violento asalto armado en un local comercial de Barrio Santa Lucía
Una niña presenció el hecho. Radio Salta confirmó que ocurrió anoche minutos antes de las 21:00, en calle 10, de esa barriada de la zona sudoeste de la ciudad.
Salta Hoy
14 / 08 / 2025
[Imagen ilustrativa]
Dos sujetos ingresaron al negocio donde funciona un PagoFácil, uno de ellos portaba un arma de fuego.
El delincuente disparó para intimidar a los empleados, dejando una marca en la pared.
Durante el asalto, una niña de 5 años jugaba en el lugar, pero no fue utilizada como rehén como había trascendido en un principio.
Los delincuentes lograron robar una suma cercana a un millón de pesos y buscaban más dinero.
En esa situación hubo un forcejeo y uno de los propietarios del local fue herido con un arma blanca, resultando con una lesión superficial en una pierna.
Recibió atención médica en un centro de salud y no fue necesaria su derivación.
Tras la denuncia comenzó una investigación y por ahora no hay detenidos.