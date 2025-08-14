 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Violento asalto armado en un local comercial de Barrio Santa Lucía

Una niña presenció el hecho. Radio Salta confirmó que ocurrió anoche minutos antes de las 21:00, en calle 10, de esa barriada de la zona sudoeste de la ciudad. 

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

Dos sujetos ingresaron al negocio donde funciona un PagoFácil, uno de ellos portaba un arma de fuego. 

El delincuente disparó para intimidar a los empleados, dejando una marca en la pared. 

Durante el asalto, una niña de 5 años jugaba en el lugar, pero no fue utilizada como rehén como había trascendido en un principio. 

Los delincuentes lograron robar una suma cercana a un millón de pesos y buscaban más dinero. 

En esa situación hubo un forcejeo y uno de los propietarios del local fue herido con un arma blanca, resultando con una lesión superficial en una pierna. 

Recibió atención médica en un centro de salud y no fue necesaria su derivación. 

Tras la denuncia comenzó una investigación y por ahora no hay detenidos. 

 

AM840

FM96.9

