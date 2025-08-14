Violento asalto armado en un local comercial de Barrio Santa Lucía

[Imagen ilustrativa]

Dos sujetos ingresaron al negocio donde funciona un PagoFácil, uno de ellos portaba un arma de fuego.

El delincuente disparó para intimidar a los empleados, dejando una marca en la pared.

Durante el asalto, una niña de 5 años jugaba en el lugar, pero no fue utilizada como rehén como había trascendido en un principio.

Los delincuentes lograron robar una suma cercana a un millón de pesos y buscaban más dinero.

En esa situación hubo un forcejeo y uno de los propietarios del local fue herido con un arma blanca, resultando con una lesión superficial en una pierna.

Recibió atención médica en un centro de salud y no fue necesaria su derivación.

Tras la denuncia comenzó una investigación y por ahora no hay detenidos.