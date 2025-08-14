Muerte de una mujer en Barrio Morosini: Esperan los resultados de la autopsia

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, al tomar conocimiento de la situación, se trasladó al lugar junto a la auxiliar fiscal, Clelia Poma.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia, que permitirá determinar la causa y data del fallecimiento.

“Se trata de una mujer de 52 años, quien había sido denunciada el pasado 7 de agosto, como ausente de su hogar, desde el 4 de agosto”, indicó esta mañana el comisario Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la Policía de Salta.

Aguilera mencionó que en la vivienda donde fue hallado el cadáver viven otros familiares de la mujer y que las investigaciones precisarán si el cuerpo estuvo en el lugar desde el momento de la desaparición.