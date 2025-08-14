Un hombre de 70 años denunció que le sacaron de su cuenta más de 12 millones de pesos
Descubrió el ilícito cuando fue a retirar dinero del cajero automático ubicado cerca de avenida Entre Ríos y la cifra que figuraba como saldo no era el dinero que él tenía.
Salta Hoy
14 / 08 / 2025
VER GALERÍA
[Imagen ilustrativa]
Le faltaban todos sus ahorros en dólares y más de 12 millones de pesos.
Al acudir al banco, le informaron sobre movimientos extraños en su cuenta que él no había realizado.
No hay evidencia de que haya compartido su información personal o realizado alguna transacción sospechosa.
La justicia investiga el caso como supuesta estafa y quiénes pudieron tener acceso a sus datos y cómo se realizó el robo.
El hombre espera recuperar su dinero y que se esclarezca lo ocurrido.