PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un hombre de 70 años denunció que le sacaron de su cuenta más de 12 millones de pesos

Descubrió el ilícito cuando fue a retirar dinero del cajero automático ubicado cerca de avenida Entre Ríos y la cifra que figuraba como saldo no era el dinero que él tenía.

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Le faltaban todos sus ahorros en dólares y más de 12 millones de pesos. 

Al acudir al banco, le informaron sobre movimientos extraños en su cuenta que él no había realizado. 

No hay evidencia de que haya compartido su información personal o realizado alguna transacción sospechosa. 

La justicia investiga el caso como supuesta estafa y quiénes pudieron tener acceso a sus datos y cómo se realizó el robo. 

El hombre espera recuperar su dinero y que se esclarezca lo ocurrido. 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

