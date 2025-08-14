 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Proponen legalizar el ingreso de la hoja de coca en Salta

Se trata de un proyecto de declaración del diputado David Taranto dirigida al Congreso Nacional para que se modifique la actual legislación.

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Es una realidad que está ocurriendo frente a nuestros ojos y debemos formalizarla y darle los canales correspondientes para brindarle mayor seguridad al consumidor”, sostuvo Taranto por Radio Salta.

Indicó por otro lado que la legalización de la importación de las hojas de coca podría significar la creación de un nuevo impuesto para beneficiar a los pueblos originarios, por ejemplo.

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO