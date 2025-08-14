Proponen legalizar el ingreso de la hoja de coca en Salta
Se trata de un proyecto de declaración del diputado David Taranto dirigida al Congreso Nacional para que se modifique la actual legislación.
Salta Hoy
14 / 08 / 2025
“Es una realidad que está ocurriendo frente a nuestros ojos y debemos formalizarla y darle los canales correspondientes para brindarle mayor seguridad al consumidor”, sostuvo Taranto por Radio Salta.
Indicó por otro lado que la legalización de la importación de las hojas de coca podría significar la creación de un nuevo impuesto para beneficiar a los pueblos originarios, por ejemplo.