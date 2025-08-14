 imagen

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Inauguraron la nueva terminal de ómnibus de General Güemes

El acto oficial se realizó esta mañana presidido por el gobernador Gustavo Sáenz.

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Previamente presidió el gabinete ampliado del que participaron integrantes del Ejecutivo, intendentes y legisladores departamentales. También supervisó obras en la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 3131 Juana Azurduy.

“Esta obra -por la terminal de ómnibus güemense- se logró gracias al trabajo y la insistencia de muchos legisladores e intendentes”, expresó el primer mandatario.

Por otro lado y con un tono electoralista, el primer mandatario habló a la ciudadanía salteña y a los representantes de la provincia ante el Congreso:  “que se corten la mano cuando tengan que votar a alguna ley que vaya en contra de Salta”, remarcó.  

Y recordó que “él personalmente nunca se colgó de la pollera o el saco de nadie”.

AM840

FM96.9

