Inauguraron la nueva terminal de ómnibus de General Güemes

Previamente presidió el gabinete ampliado del que participaron integrantes del Ejecutivo, intendentes y legisladores departamentales. También supervisó obras en la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 3131 Juana Azurduy.

“Esta obra -por la terminal de ómnibus güemense- se logró gracias al trabajo y la insistencia de muchos legisladores e intendentes”, expresó el primer mandatario.

Por otro lado y con un tono electoralista, el primer mandatario habló a la ciudadanía salteña y a los representantes de la provincia ante el Congreso: “que se corten la mano cuando tengan que votar a alguna ley que vaya en contra de Salta”, remarcó.

Y recordó que “él personalmente nunca se colgó de la pollera o el saco de nadie”.