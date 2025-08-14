Con 12 mil pesos se puede ayudar y mucho al Hospital Materno Infantil

Así lo indicó Esteban Rusinek, gerente de la institución.

Sostuvo que la población está colaborando al comprar el bingo que se llevará a cabo el 7 de septiembre y tiene un atractivo ya que el monto del número es de 12.000 pesos.

La Fundación busca ofrecer premios tentadores para motivar la participación, destacando que cada compra contribuye a mejorar la calidad de atención de los pacientes, especialmente madres y bebés, en el hospital.