Con 12 mil pesos se puede ayudar y mucho al Hospital Materno Infantil
Se trata del valor del cartón del bingo a sortearse el próximo 7 de septiembre.
Salta Hoy
14 / 08 / 2025
Así lo indicó Esteban Rusinek, gerente de la institución.
Sostuvo que la población está colaborando al comprar el bingo que se llevará a cabo el 7 de septiembre y tiene un atractivo ya que el monto del número es de 12.000 pesos.
La Fundación busca ofrecer premios tentadores para motivar la participación, destacando que cada compra contribuye a mejorar la calidad de atención de los pacientes, especialmente madres y bebés, en el hospital.