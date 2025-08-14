 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Con 12 mil pesos se puede ayudar y mucho al Hospital Materno Infantil

Se trata del valor del cartón del bingo a sortearse el próximo 7 de septiembre.

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Así lo indicó Esteban Rusinek, gerente de la institución.

Sostuvo que la población está colaborando al comprar el bingo que se llevará a cabo el 7 de septiembre y tiene un atractivo ya que el monto del número es de 12.000 pesos. 

La Fundación busca ofrecer premios tentadores para motivar la participación, destacando que cada compra contribuye a mejorar la calidad de atención de los pacientes, especialmente madres y bebés, en el hospital.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO