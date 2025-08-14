 imagen

Así será el servicios de SAETA para este viernes 15 de agosto

Ese día, todas las líneas de los once municipios que componen el Área Metropolitana trabajarán con diagrama horario de días sábados. 

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

Este viernes, 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos, el servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá modificaciones en su diagrama de trabajo. Los corredores urbanos y metropolitanos del área Metropolitana cumplirán horarios similares a los de un día sábado.

Se recuerda a los usuarios que se encuentra disponible SAETA APP que permite observar en tiempo real la ubicación de los coches dentro del mapa de su recorrido. De este modo cada usuario podrá estimar el tiempo de espera hasta la llegada del coche a su parada. SAETA APP puede descargarse gratuitamente desde Google Play para celulares con sistema Android y iOS.

