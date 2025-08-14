Karina Milei habilitó al PRO a integrar la mesa de campaña bonaerense

Con la campaña iniciada, la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, habilitó al PRO a sumarse a la mesa de coordinación bonaerense para diseñar el plan con el que disputarán la elección por la composición de la Legislatura de la provincia del 7 de septiembre.

Este mediodía, el presidente del partido amarillo en la provincia, Cristian Ritondo, debutó en la cuarta edición del intercambio que tiene lugar desde hace dos semanas en el salón Norte, ubicado en el primer piso de Casa Rosada.

De esta forma, el plantel fijo que debate la ingeniería proselitista los lunes y miércoles sumó a un nuevo interlocutor, está vez del partido que fundó Mauricio Macri.

Con la bendición de la menor de los Milei, que se ausentó de la reunión, compartieron chipás, cafés y mates el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los titulares bonaerenses de LLA, Sebastián Pareja, y del PRO, Cristian Ritondo. Los últimos dos hicieron su ingreso juntos por el Salón de los Bustos cuando los relojes daban las 12.

En esta oportunidad, el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, tampoco formó parte del intercambio. Abocado al cierre de las listas nacionales, el riojano recibió a la misma hora al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en su despacho, ubicado a pocos metros del salón.

El encuentro que duró poco más de una hora, incluyó además a los equipos de cada sector. Por el caputismo, estuvieron Macarena Alifraco, mano derecha del asesor; el exdirector de Intercargo, Lucas "Sagaz" Luna, y el consultor Vicente Fernández Moujan, socio de Caputo en la agencia Move.

En representación de Pareja hicieron lo propio el diputado bonaerense Alejandro Carrancio y el candidato a tercer diputado bonaerense por la Octava Sección, Juan Osaba.

Al término, Caputo recibió en su despacho en el Salón Martín Fierro a Pareja y Ritondo en un breve intercambio. En una réplica del ingreso, los armadores bonaerenses se retiraron de Balcarce 50 juntos.

Por los pasillos del primer piso de Casa Rosada, Ritondo se mostró conforme con el lugar que los libertarios le asignaron a su espacio en el acuerdo electoral. "Estamos trabajando muy bien, hace tiempo. Hicimos el acuerdo, los nombres nuestros que integran las listas se saben: Diego (Santilli), Alejandro (Finocchiaro) y Florencia (De Sensi)", aseveró sobre las listas nacionales camino a la elección legislativa del 26 de octubre.

La segunda reunión semanal se dió en la previa al acto que protagonizará a las 17 el presidente Javier Milei junto a los 8 candidatos seccionales en el estadio Atenas de La Plata. “En un rato nos vamos para La Plata”, confesó el legislador del PRO.

Los lunes funciona una especie de mesa reducida en la que Karina Milei, Caputo, Pareja y Menem -podría incluir a Ritondo- toman las principales decisiones, y los miércoles (jueves, en este caso) se extiende la convocatoria a los colaboradores.

Los próximos pasos de la campaña bonaerense

En calidad de protagonista, Javier Milei tiene previsto encabezar un acto por semana en el tramo final de la campaña electoral provincial.

Decidido a disputarle la provincia al Partido Justicialista (PJ), Milei visitará la ciudad de Junín, el próximo martes 19 de agosto, donde se mostrará con los candidatos nacionales, y el miércoles de la semana siguiente, el 27 de agosto, en una actividad que se celebrará en el partido de Lomas de Zamora.

La ingeniería libertaria trabaja ademas en cerrar el raid de actividades con un acto que nuclee a 10 asistentes el próximo 3 de septiembre en el partido de Moreno con la presencia de funcionarios del Gabinete.