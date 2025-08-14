Intervenciones artísticas: se pintó un mural en plaza Independencia

La Municipalidad de Salta continúa impulsando el plan de intervenciones artísticas y muralismo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de embellecer el espacio público.

En esta oportunidad, se llevó a cabo una obra de arte en plaza Independencia, en calle San Felipe y Santiago. El mural fue pintado por el artista Federico Molina en honor a los héroes de la Independencia.

En la obra se encuentran diferentes próceres, entre ellos los salteños, quienes tienen una ubicación central. Están Juana Azurduy, Macacha Güemes, Martín Miguel de Güemes, Los Infernales, Manuel Belgrano, José de San Martín y los gauchos.

Cabe destacar que el diseño es animado y tiene como objetivo que los niños aprendan a través del mismo. Fueron ocho días de trabajo hasta finalizarlo.

«La oportunidad que nos da la Municipalidad, de recuperar diferentes espacios para realizar una obra de arte, es muy importante y gratificante. La gente del barrio también disfruta de esto», explicó el artista.

Esta iniciativa pone en valor el talento de artistas visuales locales, quienes aportan su mirada y creatividad para transformar los espacios y fortalecer los lazos entre vecinos.

La Municipalidad recuerda que este tipo de murales se seguirán efectuando en diferentes zonas de la ciudad, buscando recuperar los espacios y ponerle un toque distintivo a cada uno de ellos.