Los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgencias
Debido a la jornada no laborable de este viernes 15, no habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. El Centro Regional de Hemoterapia recibirá a donantes en el horario de 7 a 12.
Salta Hoy
14 / 08 / 2025
Este viernes 15 de agosto fue confirmado como una jornada no laborable con fines turísticos, por este motivo todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.
Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el lunes 18.
No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.
Emergencia prehospitalaria
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.
Centro Regional de Hemoterapia
Este organismo permanecerá abierto durante el feriado del viernes 15, en un horario especial, de 7 a 12 horas.
Los voluntarios deben concurrir a Bolívar 687, con documento de identidad y sin estar en ayunas. Se puede solicitar más información llamando al teléfono (0387) 4215020.