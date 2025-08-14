Jóvenes apuestan a la Educación Financiera para comenzar a emprender

El municipio sigue realizando diferentes cursos para que los salteños aprendan sobre diversos temas que son importantes para el día a día o a la hora de sumergirse al mundo laboral.

En esta ocasión, más de 200 jóvenes de diferentes edades participaron de la capacitación sobre Educación Financiera que brindó la Municipalidad de Salta, en conjunto con el Banco Macro.

La misma fue en el Teatro Municipal, ubicado en el ingreso del Centro Cívico Municipal, Av. Paraguay 1240. A sala llena, los jóvenes aprendieron sobre cómo deben utilizar distintas herramientas y también cómo deben aplicarlas.

Jimena Rosas, titular de la Dirección General de Juventud y Niñez, remarcó que la propuesta logra acompañar de manera integral a quienes, con 16 y 17 años en adelante, quieren potenciar sus proyectos, generando oportunidades reales de crecimiento y autonomía económica. Se anticipó que en septiembre habrá una feria especial de estudiantes y jóvenes.

Cabe destacar que la Municipalidad seguirá con capacitaciones de este tipo, ya que las considera muy importantes para los jóvenes.