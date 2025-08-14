 imagen

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Estudiantes de Jasimaná recorren la Ciudad de Salta para sus proyectos formativos

Viajaron más de 320 km para recorrer importantes puntos de la ciudad y laboratorios universitarios. 

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Estudiantes de 4to y 7mo grado de la escuela Nº 4181 Santo Domingo Savio, ubicada en Río Grande (Finca Jasimaná) municipio de Angastaco, acompañados por dos docentes y la Directora del establecimiento, realizaron un extenso viaje en el que recorren puntos históricos de la ciudad capitalina, museos, atractivos turísticos, sitios productivos y una importante visita a laboratorios de la Universidad Nacional de Salta.

Este viaje se enmarca en el proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas que lleva adelante la Dra. Adela Mercado para el área de Química de la alta casa de estudios. Además las docentes aprovecharon la visita al área protegida dedicada a la agroecología, conservación y educación “Finca La Huella” para vivenciar de manera pedagógica la producción de quesos, vinagres y demás productos artesanales.

Durante su estadía fueron recibidos en el Centro Cívico Casa de Gobierno por la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Cristina Fiore Viñuales, tras haber realizado una visita a los diferentes puntos de las instalaciones en Grand Bourg. Allí compartieron y hablaron de sus futuro y sus estudios junto a la docente de 4to grado Prof. Adriana Maita y la Prof. Pastrana de educación física y su directiva Lic. Zaira Bairon.
 

AM840

FM96.9

