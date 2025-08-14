 imagen

Erradican calles de tierra en el barrio Miguel Aráoz

La Municipalidad se encuentra asfaltando las últimas cinco cuadras de dicha barriada que hasta ahora eran de ripio, lo que generaba incomodidades a los vecinos y constante polvo en suspensión.

Salta Hoy

14 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza con la erradicación de cuadras que eran de tierra y ripio con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y optimizar la seguridad vial.

Actualmente se está trabajando en el barrio Miguel Aráoz, ubicado en la zona sur de la ciudad, donde quedaban las últimas cinco cuadras de tierra en las siguientes calles:

Las calles de tierra generan la constante presencia de partículas de polvo en suspensión que afectan a la salud de los vecinos, o la presencia de barrio en época estival y provocan otros tipos de incomodidades, por lo que es fundamental su erradicación mediante las obras de pavimentación.

Es importante destacar que, los trabajos se realizan con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.

