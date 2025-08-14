Erradican calles de tierra en el barrio Miguel Aráoz

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza con la erradicación de cuadras que eran de tierra y ripio con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y optimizar la seguridad vial.

Actualmente se está trabajando en el barrio Miguel Aráoz, ubicado en la zona sur de la ciudad, donde quedaban las últimas cinco cuadras de tierra en las siguientes calles:

Diario del Norte

Radio del Plata

Radio San Luis

Radio Catamarca

Radio Provincia

Las calles de tierra generan la constante presencia de partículas de polvo en suspensión que afectan a la salud de los vecinos, o la presencia de barrio en época estival y provocan otros tipos de incomodidades, por lo que es fundamental su erradicación mediante las obras de pavimentación.

Es importante destacar que, los trabajos se realizan con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.