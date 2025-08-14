Erradican calles de tierra en el barrio Miguel Aráoz
La Municipalidad se encuentra asfaltando las últimas cinco cuadras de dicha barriada que hasta ahora eran de ripio, lo que generaba incomodidades a los vecinos y constante polvo en suspensión.
Salta Hoy
14 / 08 / 2025
En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza con la erradicación de cuadras que eran de tierra y ripio con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y optimizar la seguridad vial.
Actualmente se está trabajando en el barrio Miguel Aráoz, ubicado en la zona sur de la ciudad, donde quedaban las últimas cinco cuadras de tierra en las siguientes calles:
Diario del Norte
Radio del Plata
Radio San Luis
Radio Catamarca
Radio Provincia
Las calles de tierra generan la constante presencia de partículas de polvo en suspensión que afectan a la salud de los vecinos, o la presencia de barrio en época estival y provocan otros tipos de incomodidades, por lo que es fundamental su erradicación mediante las obras de pavimentación.
Es importante destacar que, los trabajos se realizan con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.