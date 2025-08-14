Zamba Quipildor presentará el libro “Voz de tierra y color de cielo” en el Cabildo

La Agencia de Cultura de la Municipalidad de Salta acompaña e invita a la comunidad a participar de la presentación del libro Zamba Quipildor “Voz de tierra y color de cielo”, de Eduardo Ceballos.

La obra recorre en 300 páginas la extensa trayectoria del artista, documentando momentos y vivencias de sus presentaciones en escenarios de todo el mundo.

Zamba Quipildor llegará a la capital salteña el domingo 17 de agosto para participar de una serie de actividades en torno a esta obra. La primera presentación se realizará el domingo 17 de agosto a las 11 horas en el Cabildo Histórico de Salta frente a la plaza 9 de Julio, en el marco de una jornada que también recordará al general José de San Martín.

La entrada será libre y gratuita, y en esta ocasión, la Banda Municipal “25 de Mayo” ofrecerá un destacado repertorio musical.

Este encuentro será una oportunidad única para compartir con Zamba Quipildor, una de las voces más profundas del folclore argentino, conocer de cerca su historia y celebrar una vida dedicada al arte y la música popular.