Ya se notificaron 25 casos de leishmaniasis cutánea humana

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 31, comprendida entre el 27 de julio y el 2 de agosto.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana, durante la última semana epidemiológica, en la provincia. El acumulado en 2025 es de 25 casos.

Del total de confirmados, el 72% se registró en el departamento Orán, lo que significa 18 casos. Además, se notificaron 6 positivos en San Martín y 1 en Anta.

La leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por parásitos, los cuales se transmiten al ser humano mediante la picadura de diferentes especies de insectos flebótomos.

Esta patología afecta principalmente la piel y las membranas mucosas. Por lo general, las lesiones cutáneas se desarrollan en el lugar donde ocurrió la picadura del flebótomo. En algunos casos, las lesiones también pueden afectar las membranas mucosas.

Además, la situación epidemiológica de otras EDIS es la siguiente:

*No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

*No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.

*No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos

*No se notificaron casos de micosis profunda.

Hepatitis Virales

No se registraron casos en la SE 31. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 2 en estudio y 37 fueron descartados.

Enfermedades inmunoprevenibles

*No se han notificado casos de coqueluche en el año.

*Se registraron 5 casos de varicela. El acumulado anual es de 311.

*No se han confirmado casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 78 casos.

*Se ha notificado un caso de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 21 casos.

*No hubo casos de sarampión.

*No se han registrado casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 15 casos

*No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

*Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 20.

*Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.

*Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Diarrea aguda: se registraron 581 casos en la SE 31. El acumulado de casos es de 35.745

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

*Enfermedades Tipo Influenza: 490 casos – Acumulado: 16385

*Bronquiolitis en menores de 2 años: 181 casos – Acumulado: 7029

*Neumonía: 158 casos – Acumulado: 6313

*COVID-19: Hubo 4 nuevos casos - Acumulado: 140

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 96 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.

Enfermedades zoonóticas

*No hubo casos de araneismo. Acumulado: 9 casos

*Se han notificado cinco picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 325 casos.

*Se han notificado 39 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 22 en Capital, 12 en San Martín, 4 en Metán y 1 en Rivadavia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 524 casos.

*No hubo casos de ofidismo. Acumulado: 53 casos

*No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 4 casos

*No se registraron casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 65 casos

*Se notificó un caso de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 26 casos.

*No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos

*No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

*No hubo casos de leptospirosis.

*No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos