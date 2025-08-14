La AMT y la Municipalidad de Salta firmaron un nuevo convenio para el sistema impropio

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y la Municipalidad de Salta firmaron un nuevo convenio de cooperación y control sobre el servicio de sistema impropio de transporte en la ciudad de Salta.

El convenio fue rubricado por el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris y el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand.

En este sentido la Municipalidad de la Ciudad de Salta delega a la AMT la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises. La misma incluye la potestad disciplinaria sobre contravenciones relativas al servicio.

Entre ambas partes coincidieron en la necesidad de comprender el sistema con sus características actuales tomando como bases la modernización del mismo.

El nuevo convenio rige hasta diciembre de 2026 y puede ser prorrogado.

En virtud de la firma del nuevo convenio la AMT asume nuevamente el control del sistema de taxis y remises en la ciudad de Salta.

