Primera Licencia: estudiantes de la UNSa rindieron el examen teórico

Alumnos de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) rindieron esta mañana, en las aulas de la casa de estudios, el examen teórico para obtener la Licencia de Conducir.

Cerca de 400 alumnos de la universidad pasaron la primera parte del curso de Primera Licencia. Los estudiantes tuvieron que tomar tres clases para rendir el examen que los habilita para continuar con el trámite.

Luego de aprobar la primera instancia tendrán que rendir el examen práctico en un simulador que se trasladará a la casa de altos estudios la semana que viene.

Cabe resaltar que la Universidad Nacional de Salta también alberga al Móvil de Licencias, para que los estudiantes que participan del curso puedan hacerse allí el estudio psicofísico.

«El objetivo de acercar esta posibilidad a diferentes lugares, es que en la ciudad tengamos más conductores responsables y así logremos todos juntos la Salta ordenada y segura que queremos», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Por su parte, el instructor Ramiro Aguirre, explicó que el curso es importante y que tuvo una gran aceptación en los estudiantes, quienes luego de pasar las tres etapas, podrán obtener su carnet por un año.

Uno de los principales objetivos del municipio es descentralizar este tipo de servicios, llevándolos a distintos puntos estratégicos de la comuna.